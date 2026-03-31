Conciertos

El Semana Santa Fest llega a La Guaira: fecha y artistas invitados

Por Robert Lobo
Martes, 31 de marzo de 2026 a las 03:18 pm
El Semana Santa Fest llega a La Guaira: fecha y artistas invitados

El Semana Santa Fest llega a La Guaira el próximo sábado 4 de abril, en la Cinta Costera de esta entidad. El concierto será gratuito y contará con la presentación de artistas nacionales.

El concierto iniciará a las 7:00 p.m., según informó la gobernación de La Guaira.

Artistas invitados

Porfi Baloa y sus adolescentes

Gustavo Elis

Mabel Yeah

Leo González

Xuxo

Víctor Muñoz

Vicsensa

Kamerún y Baloo

Suárez VZLA

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