El Semana Santa Fest llega a La Guaira: fecha y artistas invitados

El Semana Santa Fest llega a La Guaira el próximo sábado 4 de abril, en la Cinta Costera de esta entidad. El concierto será gratuito y contará con la presentación de artistas nacionales.
El concierto iniciará a las 7:00 p.m., según informó la gobernación de La Guaira.
Artistas invitados
Porfi Baloa y sus adolescentes
Gustavo Elis
Mabel Yeah
Leo González
Xuxo
Víctor Muñoz
Vicsensa
Kamerún y Baloo
Suárez VZLA
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