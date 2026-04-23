Abre nueva sede de gigante tecnológico donde puedes pagar con Cashea

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Un nuevo e importante aliado llega este jueves 23 de abril a la "Ciudad Jardín" con una propuesta de las facilidades de pago más solicitadas por los venezolanos, Cashea.

La gigante de la tecnología y el hogar, IVOO, inaugura su nueva tienda en el C.C. Galería Plaza, ubicado en pleno centro de Maracay.

Esta apertura representa un paso estratégico para la cadena, permitiendo que los habitantes del estado Aragua tengan acceso directo a un catálogo de última generación sin tener que desplazarse a otras ciudades.

Los usuarios que visiten el local hoy mismo podrán adquirir desde teléfonos inteligentes hasta neveras, lavadoras y aires acondicionados, cancelando solo una inicial y dividiendo el resto del monto en cuotas quincenales sin cargos adicionales por intereses.

El nuevo local en Maracay cuenta con amplias zonas de exhibición bajo el concepto de "tienda viva", donde el cliente puede interactuar directamente con los productos.

¿Cómo funciona el pago inicial?

El modelo de compra de Cashea se basa en un pago inicial y un plan de cuotas iguales sin interés, que pagas cada 14 días.

Además, Cashea solo realiza el cobro de la inicial al momento de la compra y no pide pagos adicionales.

Las tiendas aliadas nunca te contactarán por fuera de la app para pedirte dinero, datos o presionarte. Si recibes una solicitud sospechosa, ignora el mensaje y repórtalo a soporte.

Cuando haces tu primera compra, comienzas en Nivel 1, lo que significa que deberás pagar un 60% del monto de la compra como pago inicial.

A medida que usas Cashea de forma responsable (haciendo compras frecuentes y pagando tus cuotas a tiempo o adelantado), vas subiendo de nivel.

Con cada nuevo nivel, no solo puedes ampliar tu línea de compra, sino que también puedes reducir el porcentaje de tu pago inicial.

Estos son los montos según tu nivel:

Nivel 1 - Semilla: Pago inicial desde el 60%.

- Semilla: Pago inicial desde el 60%. Nivel 2 - Raíz: Pago inicial desde el 50%.

- Raíz: Pago inicial desde el 50%. Nivel 3 - Hoja: Pago inicial desde el 40%, 30% en aliados seleccionados.

- Hoja: Pago inicial desde el 40%, 30% en aliados seleccionados. Nivel 4 - Tronco: Pago inicial desde el 40% y hasta 25% promocional en aliados seleccionados.

- Tronco: Pago inicial desde el 40% y hasta 25% promocional en aliados seleccionados. Nivel 5 - Árbol: Pago inicial desde el 40% y hasta 20% promocional en aliados seleccionados.

- Árbol: Pago inicial desde el 40% y hasta 20% promocional en aliados seleccionados. Nivel 6 - Araguaney: Pago inicial desde el 40% y hasta 20% promocional en aliados seleccionados.

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