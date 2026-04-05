Activan jornada bancaria para estudiantes este 6 de abril: horarios, sede y requisitos obligatorios

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En el marco del fortalecimiento de los servicios estudiantiles, la Universidad del Zulia (LUZ), a través de la Facultad Experimental de Ciencias (FEC), llevará a cabo una jornada de apertura de cuentas bancarias con el Banco Mercantil.

A través de redes sociales, se informó que la actividad está programada para este lunes 6 de abril de 2026.

El operativo se desarrollará en las instalaciones de la Facultad Experimental de Ciencias (FEC), específicamente en el Edificio Grano de Oro.

Requisitos

Para aquellos estudiantes o miembros de la comunidad que ya hayan alcanzado la mayoría de edad, el trámite es simplificado.

El único requisito obligatorio es presentar su cédula de identidad laminada y vigente. Mientras que, para quienes aún no cumplen los 18 años, requieren: copia de la cédula de identidad, partida de nacimiento original o copia.

Además, el representante legal deberá presentar copia de la cédula de identidad y el RIF vigente.

Esta iniciativa, que forma parte del plan "La Universidad Avanza 26", busca facilitar que los estudiantes cuenten con herramientas financieras propias para la recepción de becas, pagos de aranceles y manejo personal de sus finanzas, integrándolos formalmente al sistema bancario nacional.

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