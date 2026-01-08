Activan jornada de atención para usuarios del Sistema Patria: ubicación y servicios disponibles

Suscríbete a nuestros canales

Una de las sede de Iremujer inició una jornada de atención especial para orientar a los ciudadanos en el manejo del Sistema Patria.

Esta actividad busca que las personas puedan resolver problemas comunes con sus cuentas y mantener su información actualizada para no perder el acceso a los beneficios sociales que otorga el gobierno.

A través de una alianza con la Dirección de Misiones y Grandes Misiones, el personal técnico brinda acompañamiento personalizado a quienes presentan dificultades con la plataforma.

Ubicación y contacto

Las personas interesadas en recibir esta asesoría técnica deben dirigirse directamente a la sede de Iremujer, la cual se encuentra ubicada en la Carrera 19 con Calle 54, en el estado Lara.

El equipo de trabajo está disponible para guiar a los asistentes en cada paso del proceso digital.

Servicios disponibles

En este operativo, los ciudadanos pueden realizar la activación de datos personales y de contacto para mantener la cuenta operativa.

También se brinda apoyo para la apertura del sistema a nuevos usuarios que aún no están registrados y se ofrece asesoría para la aceptación de bonos pendientes en el monedero.

Importancia del registro

Mantener el monedero y los datos al día es fundamental para recibir las notificaciones y asignaciones correspondientes.

Esta jornada facilita el proceso para quienes no tienen gran dominio de la tecnología o presentan errores en su perfil que les impiden movilizar sus fondos.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube