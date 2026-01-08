Farmatodo realiza jornada de captación este 8 de enero: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Farmatodo, una de las cadenas más importantes del país, anunció la realización de una jornada de selección masiva en el municipio Baruta, este jueves.

La empresa busca captar talento humano para ocupar la posición de asistente de piso de venta senior, un rol que requiere de profesionales universitarios.

La jornada inicia a las 09:00 am en las instalaciones del Farmatodo Terepaima, ubicado en la calle del Arenal de la zona industrial de La Trinidad.

Los organizadores han enfatizado que los interesados que vivan en sectores de la capital como el Centro, Catia, Av. Urdaneta, San Martín, La Candelaria y Caricuao también pueden ir.

Requisitos

Para participar en este proceso de selección, los interesados deben cumplir con algunos requisitos obligatorios que validen su capacidad para asumir los cargos, como:

Poseer un título profesional universitario debidamente registrado.

Presentarse con la síntesis curricular actualizada.

Copia del título de bachiller, RIF vigente y copia de la cédula de identidad.

Se recomienda a los aspirantes acudir con vestimenta profesional acorde a una entrevista de trabajo y con todos los documentos requeridos organizados para agilizar todo.

El cargo de asistente de piso de venta senior es fundamental para mantener los estándares de calidad y servicio que caracterizan a la marca.

Al exigir profesionales universitarios para este puesto, la empresa apuesta por una gestión basada en liderazgo, resolución de conflictos y eficiencia.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube