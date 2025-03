Actualización del sarampión en Florida: Autoridades sanitarias están alertas y piden tomar medidas preventivas

Suscríbete a nuestros canales

En Florida, Estados Unidos (EEUU), se encuentra activa una alerta epidemiológica por la expansión de la peligrosa enfermedad, sepa cuál es la situación.

Recientemente, un brote de sarampión ha despertado la alerta en las autoridades sanitarias del estado luego del primer caso detectado en la región.

Esto, en el marco de una propagación que afecta a todo el territorio de USA, y cuyo foco infeccioso dio inicio en Texas, como lo reseña el portal de El Tiempo.

Se debe tener presente que los brotes surgen en un contexto de creciente preocupación entre los expertos en salud pública por la reducción en las tasas de vacunación.

El sarampión puede causar complicaciones, especialmente en niños menores de 5 años, adultos mayores de 20, mujeres embarazadas y personas con el sistema inmunitario debilitado

¿Han aumentado los casos en Florida?

Ahora, ente la falta de control en el aumento de casos y la expansión de la enfermedad, a las autoridades sanitarias de Florida les preocupa que aumenten los casos en el estado.

Recordemos que el primer caso, y el único que se ha anunciado oficialmente hasta el momento, es el de un estudiante de secundaria de Miami.

Debido a esto, las autoridades floridanas enviaron un mensaje de advertencia a los ciudadanos, mientras se preparan para el inicio de las clases tras el receso de primavera.

El último paciente fue registrado en Washington D.C, se trata de una persona que viajó a la capital en tren Amtrak desde Minnesota.

Hasta el 14 de marzo, se reportaron 301 casos de sarampión en 15 estados, según los últimos datos publicados por los CDC, en:

Alaska, California, Florida, Georgia, Kentucky, Maryland, Nueva Jersey, Nuevo México, Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Texas, Vermont y Washington.

Se señala que el brote de sarampión plantea un problema en la respuesta para el control de la enfermedad que se maneja, ya que cada estado toma decisiones por su cuenta.

Sobre la enfermedad y su prevención

Recordemos que el sarampión es una de las enfermedades más infecciosas del planeta, como lo señala Jill Roberts, profesora asociada de la Facultad de Salud Pública de la Universidad del Sur de Florida.

Puede transmitirse cuando alguien infectado respira, tose o estornuda y otra persona respira el aire o toca una superficie contaminada y luego se lleva las manos a los ojos, la nariz o la boca.

Sin embargo, prevenir la enfermedad está al alcance de todos, reduciendo la exposición y con la vacunación.

Recordemos que, infecta a hasta el 90% de las personas que hayan estado cerca de alguien enfermo y no tengan inmunidad.

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC), dos dosis de la vacuna contra el sarampión ofrecen protección de por vida.

Quienes no están vacunados o no tengan claro si recibieron las 2 dosis de niños, los CDC aconsejan hablar con su proveedor de atención médica. Si no se puede confirmar que un adulto haya recibido las vacunas, deberá recibir al menos 1 de las dosis.