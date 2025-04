Este es el drama por los derechos de autor de "La Chilindrina"

Suscríbete a nuestros canales

La actriz mexicana declaró en una entrevista para Michael Doblaje, que Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito no quiso en algún momento que María Antonieta continuara con el papel de La Chilindrina.

Explicó que le comentó a Roberto que sacaría un nuevo disco de La Chilindrina y este se negó diciendole que ya no quería que siguiera con él personaje, María Antonieta cuenta que se molestó y le dijo que el hecho de que ya él no quisiera hacer de "El Chavo" no implicaba que tuviera que afectarle a ella.

De las Nieves había dejado a un lado todas sus ofertas laborales para dedicarse únicamente a este personaje y al parecer en un punto de la serie Roberto se sintió un poco mayor para continuar con el rodaje pero Maria Antonieta sentía que aún tenía talento por derrochar.

Fue entonces cuando decidió registrar un personaje similar al de La Chilindrina y descubre que tenían 20 años sin registrar ningún personaje de la serie, cuando el Registro de Compositores y Autores estipula que cada 5 años debe renovarse. Está fue la oportunidad para que María Antonieta registrará el personaje con base en las pruebas de que ella era La Chilindrina desde sus inicios.