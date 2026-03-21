Advierten sobre subida de precio en los boletos de avión: esto dice la IATA

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La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que agrupa a más de 360 aerolíneas, confirmó que el aumento en el precio de los boletos de avión es,"inevitable".

El conflicto bélico que estalló el pasado 28 de febrero (tras los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán) ha desestabilizado el mercado energético global:

Combustible por las nubes: El precio del querosén (combustible de aviación) se ha duplicado en menos de un mes.

El cálculo fallido: Las aerolíneas presupuestaron el barril a $88 , pero este jueves 19 de marzo alcanzó los $216 .

Márgenes asfixiados: Con ganancias promedio de apenas el 4%, Willie Walsh (Director de IATA) asegura que las empresas no pueden absorber este costo extraordinario sin trasladarlo al pasajero.

¿Dónde se está sintiendo más el alza?

De acuerdo a la IATA, aunque la crisis es global, ya hay mercados que muestran los primeros incrementos:

Estados Unidos: Los precios ya están reflejando el nuevo costo operativo.

Europa: Varias aerolíneas han anunciado subidas en vuelos de larga distancia .

Turismo en riesgo: Walsh advierte que la gente viajará por menos tiempo, lo que podría golpear con más fuerza a los hoteles que a las mismas aerolíneas.

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