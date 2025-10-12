¡Alerta a inmigrantes! Conoce la ley que te castiga por salir de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La llamada "Ley de los 10 Años" representa un marco legal complejo que incide sobre la comunidad migrante en Estados Unidos.

Lejos de ser un camino automático hacia la residencia, esta ley implica un riesgo significativo de prohibición de reingreso por una década para quienes han acumulado presencia ilegal y abandonan el país.

Por otro lado, existe un proceso judicial que puede ofrecer alivio bajo condiciones estrictas. Esta información ha sido obtenida del portal web de CNN en Español, especializado en temas migratorios.

La Barra de los 10 Años: Penalización por Presencia Ilegal

El castigo derivado de esta ley surge cuando un inmigrante acumula un año o más de presencia ilegal continua en EE.UU. UU. y luego sale del país, sea voluntariamente o por deportación.

La consecuencia automática es la prohibición de reingreso legal por 10 años, obstaculizando el proceso de solicitud de visa aunque se tenga un familiar ciudadano o residente.

Para intentar superar esta barrera, es necesario pedir un Perdón Provisional (Formulario I-601A), trámite complejo y no asegurado. Salir del país sin esta medida activa la penalización y bloquea el acceso a procesos regulares de residencia.​

En contraste, la Cancelación de Remoción es un recurso que solo procede en procesos judiciales ante un juez de inmigración para aquellos en proceso de deportación.

Para solicitarla, el inmigrante debe cumplir con requisitos estrictos: demostrar 10 años de presencia física continua, buen carácter moral y que su deportación generaría dificultades excepcionales y extremadamente inusuales para un familiar directo ciudadano o residente.

Este alivio está sujeto a un límite anual de 4.000 casos, lo que reduce sustancialmente sus posibilidades de éxito. El proceso requiere presentación de pruebas sólidas y asesoría legal especializada.​

Recomendaciones de la Comunidad Legal

Los expertos exigen precaución a los migrantes, aconsejando evitar salir del país sin la asesoría adecuada para no activar la penalización de los 10 años.

Asimismo, se insta a consultar con abogados especializados para evaluar la elegibilidad a la Cancelación de Remoción o otras vías legales disponibles, como visas humanitarias U, T o VAWA.

Es fundamental desmentir mitos que simplifican erróneamente la ley y comprender que la "Ley de los 10 Años" incluye tanto castigos como posibles alivios, con procedimientos y condiciones muy diferentes.​

Esta advertencia busca informar de manera clara sobre los riesgos y beneficios legales asociados a la Ley de los 10 Años en EE.UU.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube