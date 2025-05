Anuncian cierre parcial de vías en Chacao este domingo 1 de junio: realizarán dos carreras

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, la alcaldía de Chacao anunció el cierre parcial de vías para el domingo 1 de junio.

A través de su cuenta en Instagram, difundió el anuncio, explicando que el cierre se debe a la realización de dos carreras, la 'Forum' y 'Sambil une Caracas'.

De acuerdo con la información proporcionada por la alcaldía de Chacao, las vías que estarán parcialmente cerradas en el municipio son las siguientes:

Sambil une Caracas

7:00a.m a 9:00a.m

Avenida Libertador sentido oeste

Desde las 3:00am se realizará el cierre de la Av. Libertador entre la Av. Principal de Bello Campo y la Calle Pantin.

Carrera Forum

Desde el C.C Lido hasta el C.C Líder por la Av. Fco de Miranda.

7:00a.m a 11:00 a.m.

De 12:00 a.m a 11:00 a.m. estará cerrado el paso del Av. Fco de Miranda a la altura de C.C. Lido.

Desde las 3:00 a.m a 11:00 a.m. permanecerá cerrado el paso en la Av. Fco de Miranda a la altura de la Plaza Francia de Altamira sentido oeste.

Asimismo, la alcaldía hace un llamado a los ciudadanos a tomar las medidas y previsiones necesarias ante los cierres previstos para el domingo 1 de junio.