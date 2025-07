Anuncian formación literaria gratuita en la Galería de Arte Nacional: fechas, contenidos y dónde inscribirse

Suscríbete a nuestros canales

Con motivo a la inauguración de la Feria Internacional del Libro (FILVEN), en Caracas, anuncian una programación especial de formación literaria.

Del 4 al 12 de julio, podrás participar en seminarios y talleres diseñados para enriquecer tu experiencia con el mundo del libro en Galería de Artes.

Para inscribirse en estas formaciones puedes ingresar en la página web www.filven.com.

Contenidos impartidos

Seminarios Las mujeres del río, esta formación tendrá fecha los días 10,11 y 12 de julio con un horario desde las 4 pm a 5:45 pm.

Talleres

4 de julio

Taller de escritura creativa en cuentos 10:00 am a 11:45 am

Ríos de Venezuela en las regiones verbales 10:00 am a 12:00 pm

Sábado 5

Taller de escritura creativa en cuentos. Desde las 10:00 a 11:45 am

Lunes 7

Microficción Distópica, desde las 10:00 am a 12:45 pm

Martes 8

Mediación de lectura, desde las 2:00 pm a 4:00pm

9, 10 y 11 de julio

Taller de narración. The ghostwriter.

Un juego de roles para escribir en grupos. 10:00 am a 12:45 am.

Viernes 11

Bolívar y el discurso poético 10:00 am a 12:45 pm

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube