Así puede solicitar los datos filiatorios de sus familiares ante el Saime: requisitos para el proceso en línea

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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), informó sobre los pasos necesarios para obtener los datos de identidad de familiares.

A través de su cuenta oficial de Instagram, se dio la importancia de que los ciudadanos conozcan el procedimiento exacto para consultar la información de padres, hijos, abuelos o esposos de manera legal y organizada.

La autoridad recordó que este proceso puede gestionarse directamente desde su portal de internet, lo que evita traslados innecesarios a las oficinas.

Requisitos para el trámite

Copia de la cédula de identidad del titular de los datos.

Copia de la cédula de identidad del familiar que realiza la petición.

Documento que demuestre el parentesco, como acta de nacimiento o acta de matrimonio.

Acta de defunción en caso de que la persona de quien se piden los datos haya fallecido.

Pasos para realizar la solicitud en línea

Entrar a la página oficial del organismo.

Buscar en la parte de abajo la opción para ir a la web de datos filiatorios.

Seleccionar el botón de nueva solicitud.

Elegir la categoría de familiar directo.

Escribir el número de cédula del familiar y pulsar en validar.

Subir los documentos que el sistema pida en ese momento.

Hacer el pago que corresponde al servicio.

Confirmar que la solicitud fue enviada.

Bajar el comprobante de la petición desde la misma página.

Importante de realizar el trámite

Este documento es esencial porque funciona como el respaldo legal de la identidad de una persona ante el Estado, permitiendo certificar vínculos que no siempre aparecen en la cédula.

Permite demostrar legalmente el parentesco para cobrar herencias, pensiones o seguros de vida.

Es un requisito necesario para solicitar visas, residencias en el extranjero o segundas nacionalidades.

Sirve para detectar y corregir errores en los apellidos o fechas de nacimiento dentro del sistema.

Ayuda en procesos judiciales relacionados con la custodia de menores o manutención.

Facilita la obtención de documentos de familiares fallecidos que no dejaron papeles físicos.

Es indispensable para realizar trámites ante tribunales y registros civiles.

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