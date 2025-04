Así puedes recibir pago de estímulo del Bank of America por $1.500 antes del 31 de mayo

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los bancos más famosos de Estados Unidos, Bank of America, decidió lanzar una nueva promoción que podría beneficiar a miles de clientes en el gigante del norte.

La entidad bancaria, con sede en Carolina del Norte, estará ofreciendo un bono en efectivo de $300 para todos aquellos que cumplan con un único requisito, y debe ser antes del 31 de mayo.

¿Cómo se puede cobrar este incentivo?

El portal El Cronista señala cuáles son los requisitos que deben cumplir los clientes que quieran optar a este incentivo económico:

Abrir una cuenta corriente antes del 31 de mayo de 2025.

Configurar y recibir depósitos directos por un total de al menos $2,000 en un plazo de 90 días desde la apertura de la cuenta.

La apertura de la cuenta debe realizarse en línea.

Sin embargo, deben tener en cuenta que este bono aplica para los siguientes productos de Bank of America: Bank of America Advantage SafeBalance Banking, Bank of America Advantage Plus Banking y Bank of America Advantage Relationship Banking.

¿Y existe un código promocional para este bono?

El ultimo paso para optar por este bono de $300 es a través de un código promocional. La persona debe ingresar el código PSJ300CIS durante el proceso de apertura de la cuenta y asegurarse de cumplir con todos los requisitos para calificar.

Para finalizar, la persona debe cumplir con una serie de criterios, y estos son los siguientes:

No haber sido titular de una cuenta corriente personal en Bank of America en los últimos 12 meses.

Tener una dirección postal en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico.

Depositar fondos nuevos, es decir, que no provengan de otras cuentas de Bank of America, Merrill o Bank of America Private Bank.

