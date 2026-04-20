Así puedes usar la VenApp para solucionar averías de Cantv: pasos claves para informar

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Cantv integró sus canales de atención con la plataforma VenApp para que los usuarios puedan informar sobre cualquier falla en sus servicios de manera más ágil.

Esta herramienta permite que los problemas de telefonía e internet sean registrados desde el celular, facilitando que el equipo técnico reciba la información detallada sin que el cliente deba salir de su casa o realizar llamadas telefónicas largas.

Pasos para el acceso a la aplicación

Descarga la aplicación en tu teléfono móvil desde la tienda oficial.

Regístrate con tus datos personales para crear un perfil de usuario.

Busca en el menú principal la opción llamada Linea 58.

Selecciona el botón para crear un nuevo reporte.

Procedimiento para el reporte

Elige la categoría de servicios públicos y luego telecomunicaciones.

Selecciona la empresa Cantv en el listado de opciones disponibles.

Marca el tipo de avería que tienes, ya sea de internet o de línea telefónica.

Escribe una descripción breve sobre lo que sucede con tu servicio.

Indica la dirección exacta de tu vivienda y un punto de referencia cercano.

Confirmación y seguimiento

Proporciona el número de teléfono fijo que tiene la falla.

Deja un número de celular de contacto para recibir llamadas de los técnicos.

Toma una foto de tu módem o del cajetín si es necesario y adjúntala al reporte.

Envía la información y guarda el número de ticket que aparece en pantalla.

Revisa periódicamente la sección de mis reportes para ver el avance de tu caso.

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