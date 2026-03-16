Atención, Caracas: Saime, INTT y venta de pescado este martes en megajornada

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En el marco del relanzamiento de la Gran Misión Negro Primero, se llevará a cabo una mega jornada integral de servicios este martes 17 de marzo de 2026.

El evento, que tendrá lugar en el Círculo Militar "La Rinconada" de Caracas, promete centralizar trámites de identificación, renovación de documentos vehiculares, servicios de salud y venta de alimentos a precios preferenciales, bajo una modalidad abierta al público en general.

Trámites de identidad y documentación

Uno de los puntos fuertes del operativo será la presencia de instituciones del Estado para facilitar documentos legales:

Saime: Estará activo para trámites de cedulación y asesoría.

INTT: Dispondrá de unidades para la renovación y trámites de licencia de conducir.

Seniat: Ofrecerá asistencia técnica y trámites relacionados con el RIF.

Movilnet: Contará con un stand para la adquisición de líneas nuevas y planes.

Mercado a cielo abierto y proteínas frescas

La jornada destaca por su oferta alimentaria, especialmente tras los recientes anuncios del Ministerio de Pesca sobre el ordenamiento de la zafra 2026. Se ofrecerán:

Pescado fresco directo de los puertos, gracias a las nuevas políticas de trazabilidad y distribución justa.

Venta de carne, pollo y charcutería a través de Mercal y empresas como Ebenezer.

Lácteos, productos de panadería y stands de alimentos generales.

La atención no se limita a trámites y comida; el operativo contempla un área de salud integral:

Farmacia móvil y óptica con examen de la vista y venta de lentes.

Brindará atención veterinaria gratuita para las mascotas de la comunidad.

Además, se contará con la venta de electrodomésticos, repuestos para motos (KADI) y la participación de diversas Cajas de Ahorro y fondos de inversión como el IPSFA y FONDOEFA.

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