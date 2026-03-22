¿Aún no lo recibes? Conozca el paso a paso para el registro de nuevos pensionados

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Si ya le corresponde recibir la pensión y aún no esta registrado, a continuación encontrará el paso a paso para poder hacerlo a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS):

1. Reunir requisitos: Cédula de identidad (original y copia) y la Forma 14-04 (solicitud de prestaciones en dinero) .

2. Constancia de trabajo: Forma 14-100 de los últimos 6 años trabajados.

3. Acudir a la oficina: dirigirse a cualquier oficina administrativa del IVSS a nivel nacional para entregar el expediente.

4.Verificación: el personal remite el expediente a Caracas para su evaluación.

5. Consulta: una vez aprobada, puede verificar en el portal www.ivss.gov.ve en la sección "Pensionados" con la fecha de nacimiento.

Dentro del contexto del último punto, estos son los pasos para realizar la verificación en la web del IVSS:

Ingrese a la página web "www.ivss.gov.ve".

Ubique el área de "Consultas" y haga click en "Pensionados".

Introduzca su Cédula de Identidad, fecha de nacimiento. Haga click en "Consultar".

De este manera, podrá ingresar al sistema y verificar si ya su pensión está cargada en el sistema del IVSS.

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