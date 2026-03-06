Bancamiga ratifica compromiso con el país con inicio de su programa de capacitación de emprendedores 2026 en La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Bancamiga dio inicio formal a su programa de capacitación de 2026 con la realización del foro "Claves para transformar e impulsar tu negocio". El evento, llevado a cabo en las instalaciones del Teatro Pedro Elías Gutiérrez, contó con la asistencia masiva de más de 300 emprendedores locales.

La actividad, organizada en alianza estratégica con la Alcaldía del municipio Vargas del estado La Guaira, brindó herramientas prácticas y teóricas esenciales para la sostenibilidad empresarial.

“Para Bancamiga, el movimiento emprendedor es uno de los elementos dinamizadores de la economía. Nuestra meta no es solo ofrecer servicios financieros, sino acompañar a los venezolanos con formación de calidad que garantice que sus emprendimientos sean rentables y perdurables en el tiempo”, expresó José Simón Elarba, Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga.

De la mano de expertos en diferentes áreas, los asistentes profundizaron en áreas críticas para el éxito en los negocios como propósito del emprendimiento, con el fin de tener una definición de la visión a largo plazo; y modelo de negocio y propuesta de valor, para saber diferenciarse en el mercado actual. Igualmente, aprendieron estrategias para conectar con la audiencia ideal.

Compromiso con el desarrollo empresarial

El impulso al emprendimiento y el desarrollo empresarial de los venezolanos constituyen pilares fundamentales de la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial de Bancamiga. Esta iniciativa forma parte de un sólido programa de capacitación que, desde su creación en 2022, ha impactado positivamente a más de 7.000 venezolanos con visión de negocio en todo el territorio nacional.

Además de la formación académica, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el portafolio de productos y servicios que Bancamiga ofrece para pequeños y medianos comerciantes.

Con esta exitosa jornada en el estado La Guaira, Bancamiga reafirma su compromiso de seguir recorriendo el país, brindando las herramientas necesarias para que el talento venezolano se transforme en empresas sólidas que contribuyan al desarrollo del país.

