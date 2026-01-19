Banco de Venezuela comienza a activar tarjetas internacionales: lo que podrás hacer con ella

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el Banco de Venezuela ha estado habilitando de forma masiva la Tarjeta Internacional Virtual a los clientes de esta entidad bancaria.

A través de las redes sociales, usuarios han informado sobre la asignación de esta herramienta que permite comprar divisas al banco, y pagar servicios internacionales.

Si aún no te ha sido asignada la tarjeta, debes esperar pues la asignación es gradual.

¿Cómo verificar si ya la tienes?

​En la BDVApp: Ve a la sección "Tarjetas" y busca la pestaña que dice USD. Ahí debería aparecer vinculada a tu cuenta en divisas.

En la Web: Ingresa a tu banca en línea y busca el apartado de Tarjeta Internacional.

Detalles y Ventajas

Compras Online: Puedes usarla para pagar servicios internacionales como Netflix, Disney+, Amazon, suscripciones y cualquier comercio que acepte Mastercard / Visa.

Sin Plástico Físico: Es digital; los datos (número, fecha de vencimiento y CVV) los consultas desde la misma app.

​Uso de Divisas: Los consumos se debitan directamente de tu Cuenta en Divisas BDV (dinero que hayas comprado por intervención cambiaria o depósitos)..

​Seguridad: Puedes encender y apagar la tarjeta desde la aplicación para evitar consumos no autorizados.

​Recuerda que para usarla debes tener saldo positivo en tu cuenta de dólares.

