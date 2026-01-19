Banco de Venezuela comienza a activar tarjetas internacionales: lo que podrás hacer con ella

En las últimas horas, el Banco de Venezuela ha estado habilitando de forma masiva la Tarjeta Internacional Virtual a los clientes de esta entidad bancaria.
A través de las redes sociales, usuarios han informado sobre la asignación de esta herramienta que permite comprar divisas al banco, y pagar servicios internacionales.
Si aún no te ha sido asignada la tarjeta, debes esperar pues la asignación es gradual.
¿Cómo verificar si ya la tienes?
- En la BDVApp: Ve a la sección "Tarjetas" y busca la pestaña que dice USD. Ahí debería aparecer vinculada a tu cuenta en divisas.
- En la Web: Ingresa a tu banca en línea y busca el apartado de Tarjeta Internacional.
Detalles y Ventajas
Compras Online: Puedes usarla para pagar servicios internacionales como Netflix, Disney+, Amazon, suscripciones y cualquier comercio que acepte Mastercard / Visa.
Sin Plástico Físico: Es digital; los datos (número, fecha de vencimiento y CVV) los consultas desde la misma app.
Uso de Divisas: Los consumos se debitan directamente de tu Cuenta en Divisas BDV (dinero que hayas comprado por intervención cambiaria o depósitos)..
Seguridad: Puedes encender y apagar la tarjeta desde la aplicación para evitar consumos no autorizados.
Recuerda que para usarla debes tener saldo positivo en tu cuenta de dólares.
Visite nuestra sección Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube