Banesco entregará puntos de venta sin costo en todo el país: dónde y cuándo

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En el marco del mes de las madres, Banesco Banco Universal, en alianza con Vepagos, anunció el inicio de jornadas especiales para la adquisición de puntos de venta sin costo de equipo.

A través de sus redes sociales, Banesco compartió los detalles de este beneficio para emprendedores.

Banesco entregará puntos de venta sin costo

El operativo, que se desarrollará entre el 27 y el 29 de abril de 2026, busca facilitar a los comerciantes la tecnología necesaria para optimizar sus transacciones.

De igual modo, se destaca que algunas agencias tendrán cronogramas específicos.

Caracas: Agencias en Las Mercedes, El Recreo, Bello Monte, La Castellana, Sambil Chacao, El Rosal y Los Chaguaramos, entre otras.

Interior del país San Felipe, Guanare, San Carlos, Barinas, El Vigía, Guacara, Valencia (Metrópolis), Maracay (Calle Páez, La Morita, Palo Negro) y Maracaibo (Sambil, La Limpia).

Mientras que las zonas con horario especial (27 y 28 de abril) son: Acarigua, San Cristóbal (7.ª Av.), Mérida Centro y Valera (Av. Bolívar).

También desde el 27 y hasta el 29 de abril: Ciudad Ojeda y Coro.

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