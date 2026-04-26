Banesco entregará puntos de venta sin costo en todo el país: dónde y cuándo

En el marco del mes de las madres, Banesco Banco Universal, en alianza con Vepagos, anunció el inicio de jornadas especiales para la adquisición de puntos de venta sin costo de equipo.
A través de sus redes sociales, Banesco compartió los detalles de este beneficio para emprendedores.
Banesco entregará puntos de venta sin costo
El operativo, que se desarrollará entre el 27 y el 29 de abril de 2026, busca facilitar a los comerciantes la tecnología necesaria para optimizar sus transacciones.
De igual modo, se destaca que algunas agencias tendrán cronogramas específicos.
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Caracas: Agencias en Las Mercedes, El Recreo, Bello Monte, La Castellana, Sambil Chacao, El Rosal y Los Chaguaramos, entre otras.
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Interior del país San Felipe, Guanare, San Carlos, Barinas, El Vigía, Guacara, Valencia (Metrópolis), Maracay (Calle Páez, La Morita, Palo Negro) y Maracaibo (Sambil, La Limpia).
Mientras que las zonas con horario especial (27 y 28 de abril) son: Acarigua, San Cristóbal (7.ª Av.), Mérida Centro y Valera (Av. Bolívar).
También desde el 27 y hasta el 29 de abril: Ciudad Ojeda y Coro.
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