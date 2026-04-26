Este banco de Venezuela tendrá pausa programada en su sistema: horarios

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Los usuarios de una de las instituciones bancarias con mayor presencia en el sector público venezolano deberán anticipar sus transacciones en las próximas horas.

A través de un comunicado oficial, la entidad informó que ejecutará una parada técnica en su sistema digital, lo que impedirá la realización de pagos móviles y transferencias durante una ventana de tiempo específica.

Este banco de Venezuela tendrá pausa programada en su sistema

En tal sentido, el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (BanFANB) informó a través de sus canales oficiales que llevará a cabo una parada programada en su plataforma tecnológica.

La medida tiene como objetivo realizar labores de mantenimiento y aplicar mejoras necesarias en el sistema para optimizar la experiencia de sus clientes.

Horario de la pausa

De acuerdo con el comunicado de la institución, la interrupción de los servicios digitales comenzará este domingo 26 de abril de 2026 a partir de las 11:00 p.m. y se extenderá hasta las 12:00 a.m. del lunes.

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