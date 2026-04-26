¿Cómo crear una Agencia de Viajes y Turismo? Requisitos y procedimiento según Avavit

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Abrir una agencia de viajes en Venezuela exige cumplir con requisitos legales y administrativos. De acuerdo con las recomendaciones de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT), el emprendimiento en este sector debe apoyarse en la legalidad, la capacitación y el cumplimiento de normas vigentes para garantizar operaciones seguras y estables.

Constitución de la empresa ante el Registro Mercantil

El primer paso consiste en la creación formal de la empresa en el Registro Mercantil, proceso que incluye varios elementos esenciales.

Entre ellos destacan la reserva del nombre comercial, la elaboración del acta constitutiva, la definición del objeto social y la asignación del capital inicial según los montos exigidos.

También se recomienda verificar previamente la disponibilidad del nombre ante el SAPI para evitar inconvenientes futuros. Este procedimiento establece la base legal de la agencia dentro del sistema empresarial venezolano.

Trámites fiscales y registros obligatorios

Una vez constituida la empresa, es necesario cumplir con una serie de registros ante distintos organismos del Estado. Estos trámites permiten operar de manera formal y dentro del marco legal.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Obtención del RIF ante el SENIAT

Inscripción en organismos laborales y de seguridad social como IVSS e INCES

Registro en FAOV y MPPPST

Permisos municipales como patente de industria y comercio

Conformidad de uso otorgada por alcaldía y bomberos

Sellado de libros contables en el Registro Mercantil

Registro turístico y licencia de operación

El sector turístico está regulado por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (MINTUR), por lo que toda agencia debe inscribirse en el Registro Turístico Nacional (RTN). Este registro es obligatorio para todos los prestadores de servicios turísticos en el país.

Posteriormente, la empresa debe tramitar la licencia de turismo, documento que autoriza formalmente la operación como agencia. Para este proceso es indispensable contar con un local físico habilitado y cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Obligaciones legales y normativas del sector

Las agencias de viajes también deben cumplir con disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Turismo, que incluyen obligaciones fiscales y administrativas. Entre ellas se encuentra el pago de contribuciones específicas del sector y el cumplimiento de deberes formales establecidos por la ley.

Además, se recomienda registrar la empresa como marca comercial ante el SAPI y cumplir con normas técnicas de calidad COVENIN para mejorar la prestación del servicio y la competitividad.

Asimismo, las agencias que deseen emitir boletos internacionales de manera directa deben certificarse ante la International Air Transport Association (IATA), lo que amplía su capacidad operativa y acceso a servicios globales del sector aéreo.

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