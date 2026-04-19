INTT activa operativos especiales desde el 20 de abril: cronograma

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Con el fin de agilizar la regularización de documentos y brindar atención directa a los conductores, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció un cronograma masivo de operativos especiales que se llevará a cabo del 20 al 25 de abril.

De acuerdo con el reporte oficial, la jornada abarcará 10 estados del país, facilitando la gestión de licencias, registros vehiculares y asesoría técnica.

Los funcionarios de INTT estarán habilitados en sedes estratégicas para la gestión de licencias, registros y asesorías técnicas.

Cronograma de atención del INTT

Los usuarios podrán acudir a los siguientes puntos estratégicos, según la fecha y entidad correspondiente:

- Lunes 20 y martes 21 de abril

Trujillo (20/04): Municipio Miranda, Centro Comercial Morillo, avenida Miranda, sede del Concejo Municipal.

Yaracuy (20/04): San Felipe, Terminal de Pasajeros de Independencia.

Distrito Capital (21/04): Plaza Venezuela, Torre Banhorient, sede del Consejo Federal de Gobierno.

Yaracuy (21/04): San Pablo, Colegio de Médicos, frente a la Plaza Bolívar.

- Miércoles 22 de abril

Sucre: Cumaná, Castillo San Antonio de la Eminencia.

Nueva Esparta: Altagracia, sede de la Alcaldía de Gómez.

Bolívar: San Félix, Centro Comunitario Los Batallones.

Miranda: Carrizal, Salón Simón Bolívar de la Alcaldía del municipio.

- Jueves 23 y viernes 24 de abril

Anzoátegui (23/04): Puerto La Cruz, Centro Comercial El Cordón (antiguo Teatro Canaima).

Falcón (23/04): Coro, sector Conejal La Montañita.

Miranda (23 y 24/04): Macaracuay, Centro Portugués.

Yaracuy (24/04): San Felipe, Redvital Makro, avenida Intercomunal.

Lara (24 y 25/04): Barquisimeto, Centro Comercial Arena Plaza, en la "Expo Conducir al Día".

Táchira (24/04): La Tendida, U.E. Rafael María Parra.

- Sábado 25 de abril

Distrito Capital: Caricuao, sector UD7, Bloque 8 (Ruiz Pineda).

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