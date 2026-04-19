INTT activa operativos especiales desde el 20 de abril: cronograma

Con el fin de agilizar la regularización de documentos y brindar atención directa a los conductores, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció un cronograma masivo de operativos especiales que se llevará a cabo del 20 al 25 de abril.
De acuerdo con el reporte oficial, la jornada abarcará 10 estados del país, facilitando la gestión de licencias, registros vehiculares y asesoría técnica.
Los funcionarios de INTT estarán habilitados en sedes estratégicas para la gestión de licencias, registros y asesorías técnicas.
Cronograma de atención del INTT
Los usuarios podrán acudir a los siguientes puntos estratégicos, según la fecha y entidad correspondiente:
- Lunes 20 y martes 21 de abril
- Trujillo (20/04): Municipio Miranda, Centro Comercial Morillo, avenida Miranda, sede del Concejo Municipal.
- Yaracuy (20/04): San Felipe, Terminal de Pasajeros de Independencia.
- Distrito Capital (21/04): Plaza Venezuela, Torre Banhorient, sede del Consejo Federal de Gobierno.
- Yaracuy (21/04): San Pablo, Colegio de Médicos, frente a la Plaza Bolívar.
- Miércoles 22 de abril
- Sucre: Cumaná, Castillo San Antonio de la Eminencia.
- Nueva Esparta: Altagracia, sede de la Alcaldía de Gómez.
- Bolívar: San Félix, Centro Comunitario Los Batallones.
- Miranda: Carrizal, Salón Simón Bolívar de la Alcaldía del municipio.
- Jueves 23 y viernes 24 de abril
- Anzoátegui (23/04): Puerto La Cruz, Centro Comercial El Cordón (antiguo Teatro Canaima).
- Falcón (23/04): Coro, sector Conejal La Montañita.
- Miranda (23 y 24/04): Macaracuay, Centro Portugués.
- Yaracuy (24/04): San Felipe, Redvital Makro, avenida Intercomunal.
- Lara (24 y 25/04): Barquisimeto, Centro Comercial Arena Plaza, en la "Expo Conducir al Día".
- Táchira (24/04): La Tendida, U.E. Rafael María Parra.
- Sábado 25 de abril
- Distrito Capital: Caricuao, sector UD7, Bloque 8 (Ruiz Pineda).
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