Planificación del Sistema Patria: bonos que pagan del 20 al 25 de abril

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El Gobierno Nacional despliega nuevos pagos entre el 20 y el 25 de abril en la plataforma del Sistema Patria.

Los pagos llegan con nuevos montos aprobados en los diversos programas sociales gubernamentales.

Cada beneficiario recibe la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Sepa qué bonos pagará Patria del 20 al 25 de abril

De acuerdo con el cronograma de pagos del Sistema Patria, se estima que los próximos abonos sean los siguientes:

Ingreso contra la guerra económica: Para pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor. Cobrarán 60 dólares indexados (aproximadamente 28.680 bolívares a tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Bono de Corresponsabilidad y Formación: Se prevé que el monto supere los 41.500 bolívares.

Nota: Los montos podrían variar según lo establecido por el Ejecutivo Nacional. El cálculo presentado es un aproximado según el histórico de pagos.

¿Cómo denunciar estafas con los bonos del Sistema Patria?

De igual forma, la plataforma permite que los usuarios puedan bloquear y denunciar en caso de ser víctimas de algún tipo de estafa a través de los siguientes pasos:

Se debe ingresar a la pestaña del perfil. Revisar la columna desplegada a la derecha y seleccionar bloqueos y denuncias. Si va a denunciar, hay que dar clic en “denuncias”; luego debe colocar la cédula, RIF, teléfono o correo electrónico de la persona. Después seleccionar el motivo: cobra por entregar beneficios, estafa a personas en el uso de la plataforma y recibe un beneficio que no le corresponde. Finalmente, dar clic a “denunciar”.

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