Fallas eléctricas en Venezuela: esta es la ruta oficial para reportar a Corpoelec

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Corpoelec activó distintos mecanismos de atención para que los usuarios en Venezuela puedan notificar averías, fallas eléctricas y emergencias relacionadas con el servicio. El objetivo es agilizar la respuesta técnica y mejorar la gestión de incidencias en el Sistema Eléctrico Nacional.

La estatal eléctrica indicó que estos canales buscan centralizar los reportes ciudadanos y facilitar la coordinación de las cuadrillas encargadas de atender los problemas en distintas zonas del país, especialmente en casos de interrupciones del suministro.

Canales disponibles para reportar fallas

Los usuarios cuentan con varias opciones oficiales para reportar incidencias eléctricas según el tipo de situación:

Mensajería directa en redes sociales a través de @corpoelecinfo

Plataforma VenApp (Línea 58) para fallas colectivas

Línea telefónica gratuita 0800-DENUNSA (3368672)

Cada canal cumple una función específica dentro del sistema de atención ciudadana.

Uso de VenApp en el sistema 1x10

La aplicación VenApp se ha convertido en una herramienta clave para la gestión de reportes eléctricos. A través de la “Línea 58”, los usuarios pueden registrar fallas detallando ubicación, tipo de problema y otros datos relevantes.

Atención telefónica para emergencias

El número 0800-DENUNSA (3368672) funciona como una línea gratuita destinada a recibir denuncias y reportes urgentes sobre fallas eléctricas. Este canal permite una comunicación directa con el sistema de atención de Corpoelec.

Otro mecanismo habilitado es la atención mediante mensajería directa en la cuenta oficial @corpoelecinfo, donde se gestionan reportes de fallas puntuales o individuales.

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