Atención pensionados del IVSS y Amor Mayor: esto se sabe del próximo pago

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Los beneficiarios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y del programa Amor Mayor ya cuentan con información preliminar sobre el próximo depósito.

Según reportes difundidos por el grupo no oficial de Facebook “IVSS Pensionados de Venezuela”, el pago de la pensión IVSS del mes de mayo se empezaría a efectuar mañana 20 de abril, siguiendo la modalidad que ha aplicado el sistema en los últimos meses.

Esta posible fecha responde a los esquemas recientes del IVSS, donde los abonos suelen realizarse antes del inicio del mes correspondiente, teniendo un monto de 130 bolívares.

Foto: Cortesía

Monto estimado de la pensión Amor Mayor

En cuanto al dinero que recibirán los pensionados del bono Amor Mayor, conocido también como ingreso de bono contra la Guerra Económica, se maneja una cifra indexada cercana a 60 dólares, calculada con base en la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Se estima que mañana 20 de abril también empiece a ser depositado el pago.

Al llevar este monto a moneda nacional, se estima un aproximado de 28.680 bolívares según el tipo de cambio vigente, sin embargo, estos valores pueden cambiar dependiendo de la fluctuación cambiaria.

Cómo reciben la notificación

El sistema de asignación de bonos mantiene sus canales habituales de comunicación. Los pensionados deben estar atentos a los avisos que confirman la entrega del beneficio. Las notificaciones suelen llegar por:

Mensajes de texto desde el número 3532

Alertas dentro de la aplicación vePatria

Recomendaciones antes del pago

Ante la cercanía del depósito, se sugiere a los pensionados tomar previsiones para evitar inconvenientes al momento de cobrar:

Verificar sus datos en el sistema

Revisar con frecuencia el monedero digital

Mantenerse informados por canales oficiales

Confirmar el ingreso del dinero antes de movilizarlo

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