Texas ofrece tratamiento gratuito contra VIH: conoce dónde y cómo acceder sin costo

Suscríbete a nuestros canales

En la ciudad de Laredo, Texas, se ha puesto en marcha un programa de salud pública que ofrece de forma gratuita un tratamiento preventivo contra el VIH.

Aunque no representa una cura, la estrategia conocida como PrEP se ha convertido en una herramienta clave para reducir el riesgo de infección en personas con mayor exposición al virus.

¿En qué consiste la PrEP?

La Profilaxis Pre Exposición (PrEP) es un tratamiento que se basa en la toma diaria de un medicamento que disminuye significativamente la posibilidad de contraer el VIH. Su funcionamiento se centra en crear una protección en el organismo antes de cualquier contacto con el virus.

Programa gratuito en Laredo

La organización PILLAR lidera esta iniciativa en la ciudad, con apoyo de fondos estatales que permiten ofrecer el tratamiento sin costo para los usuarios. El programa está enfocado en la prevención y en la reducción de nuevos casos de VIH en la comunidad.

Para ingresar, los interesados deben someterse a pruebas médicas iniciales y confirmar que no son portadores del virus. Los interesados pueden llamar al teléfono (956) 723-7457, según informa El Mañana.

El acceso a la PrEP requiere un control constante para garantizar su efectividad. Las personas inscritas deben realizarse evaluaciones periódicas cada tres meses y mantener resultados negativos para continuar en el programa.

Condiciones básicas del seguimiento:

Pruebas de VIH regulares

Evaluación médica constante

Cumplimiento del tratamiento diario

Si un participante da positivo, es retirado del programa y recibe otro tipo de tratamiento especializado.

Grupos con mayor prioridad

El programa está dirigido especialmente a personas con mayor riesgo de exposición al VIH, debido a sus prácticas o contextos de vida. Entre ellos se incluyen diversos grupos poblacionales con alta vulnerabilidad. Entre los principales beneficiarios están:

Personas con múltiples parejas sexuales

Trabajadores sexuales

Hombres que tienen sexo con hombres

Mujeres transgénero

Personas con infecciones de transmisión sexual recurrentes

Las autoridades sanitarias destacan que el uso de la PrEP está ayudando a reducir el número de nuevos contagios, especialmente entre jóvenes de 18 a 25 años, donde se ha observado un aumento de casos asociados a prácticas sexuales sin protección.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube