Cartelera de cine gratis en Charlotte: fechas y horarios confirmados para la esta semana

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Durante abril, la red de Bibliotecas de Charlotte-Mecklenburg, Carolina del Norte, abrirá sus puertas para ofrecer proyecciones de películas gratuitas.

Esto significa que tanto las familias como los aficionados al cine podrán disfrutar de una experiencia comunitaria de alta calidad sin gastar un centavo.

Estas funciones no solo son una gran manera de ahorrar, sino que también promueven el uso de espacios públicos y celebran la cultura local.

Según informes de Qué Pasa Media y la programación oficial de la biblioteca Charlotte Mecklenburg Library, se han establecido fechas específicas para que nadie se pierda esta increíble cartelera gratuita.

¿Te preguntas dónde y cuándo puedes disfrutar de cine gratis en Charlotte?

No te preocupes, hemos reunido las funciones más cercanas, confirmadas por las fuentes oficiales del condado. Así que prepara tus palomitas y marca estas fechas en tu calendario:

Función en Cornelius: El 24 de abril a las 2:00 de la tarde, la Biblioteca Cornelius (en 21105 Catawba Avenue) proyectará una película para el deleite de todos.

Este lugar es perfecto para quienes viven en el norte de la ciudad y buscan una actividad tranquila a media tarde.

Función en Allegra Westbrooks: Al día siguiente, el 25 de abril a las 2:30 de la tarde, la acción se trasladará a la Biblioteca Regional Allegra Westbrooks, ubicada en 2412 Beatties Ford Road.

Esta sucursal es famosa por su ambiente comunitario vibrante y su fácil acceso para los residentes del centro de Charlotte.

Beneficios de asistir al cine en tu biblioteca local

Asistir a estas funciones gratuitas no solo es entretenimiento. Según la información de la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg, estos eventos tienen como objetivo:

Accesibilidad cultural: Asegurar que todos los residentes, sin importar sus ingresos, puedan disfrutar de contenido cinematográfico.

Seguridad y comodidad: Las bibliotecas ofrecen un ambiente familiar, climatizado y seguro.

Descubrimiento de servicios: Es la oportunidad ideal para conocer otros recursos gratuitos, como el préstamo de libros, acceso a internet y la plataforma Kanopy, que te permite hacer streaming de películas gratis desde casa con tu tarjeta de biblioteca.

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