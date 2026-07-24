Cadena de ferretería anuncia jornadas de captación en varios estados: requisitos

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La red de tiendas de ferretería y hogar EPA anunció una jornada de captación de talento en diversas zonas del país con el objetivo de incorporar nuevo personal a sus distintas sedes. En sentido la empresa invita a la colectividad a consignar su síntesis curricular durante los eventos programados en cada ciudad.



Las actividades se desarrollarán en un horario continuo de 09:00 a. m. a 04:00 p. m. en las instalaciones de las siguientes tiendas:

-Caracas: miércoles 29 de julio de 2026 en la tienda ubicada en el Centro Comercial Chacaíto.

-Maracay: jueves 30 de julio de 2026 en la sede de la Avenida Intercomunal Maracay - Turmero.

-Barquisimeto: viernes 31 de julio de 2026 en la tienda del Centro Comercial Las Trinitarias.

-Valencia: sábado 1 de agosto de 2026 en la sucursal ubicada en San Diego.

Requisitos para postularse



La organización fijó una serie de condiciones indispensables para la selección de los aspirantes:

Edad mínima de 18 años.

-Condición de estudiante universitario, Técnico Superior Universitario (TSU) o profesional en diversas áreas.

-Disponibilidad para laborar en los horarios operativos de la tienda.

Presentación del currículum vitae impreso el día de la jornada.



A través de sus redes sociales oficiales (@ferreteriaepavenezuela), la empresa motivó a los interesados a formar parte de su fuerza laboral e impulsar su desarrollo profesional dentro de la compañía.

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