¡Caracas! Mercado a cielo abierto ofrece combo a Bs 3.800: fecha y lista de productos

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Los vecinos de la parroquia La Candelaria, municipio Libertador de Caracas, y sectores adyacentes del centro tendrán una nueva opción para adquirir productos de la cesta básica a precios regulados.

Este próximo sábado 11 de abril, se llevará a cabo una jornada de mercado a cielo abierto, destinada a ofrecer rubros esenciales de forma directa a la comunidad.

Ubicación y horarios

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo se desplegará en los espacios de la Plaza Candelaria, ubicada en la Avenida Urdaneta.

Las ventas iniciarán a partir de las 9:00 a.m. y se extenderán hasta las 3:00 p.m., o hasta agotarse la existencia de los productos.

¿Qué contiene el combo?

Para esta jornada, el paquete alimentario único con un costo total de 3.800,00 bolívares. El combo está integrado por los siguientes rubros:

2.3 kg de pollo y 2 latas de sardinas (170 gr c/u).

3 kg de harina, 1 kg de arroz y 1 kg de arvejas.

1 litro de aceite, 1 kg de azúcar y 1/2 kg de sal.

1 salsa de tomate (390 gr).

Este operativo forma parte de las estrategias de distribución directa para mitigar el impacto inflacionario en los hogares caraqueños este 2026.

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