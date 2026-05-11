Cédula por primera vez: Saime revela los cuatro requisitos indispensables para menores de edad

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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó nuevamente cuáles son los documentos necesarios para que niños y adolescentes puedan tramitar su cédula de identidad por primera vez en Venezuela.

La institución destacó que obtener este documento representa un paso importante dentro de la identificación legal de los jóvenes, ya que permite acceder a diversos trámites educativos y administrativos en el país.

Documentos exigidos para el trámite

El Saime explicó que los representantes deben reunir varios recaudos obligatorios antes de acudir a la cita correspondiente para la cedulación del menor. Entre los requisitos solicitados se encuentran:

Planilla de cita emitida por el sistema

Acta de nacimiento original del niño o adolescente

Correo electrónico activo del representante

Número telefónico actualizado

El organismo recomendó revisar cuidadosamente toda la información antes de asistir a la oficina seleccionada.

Acompañamiento obligatorio de representantes

Asimismo, uno de los puntos resaltados por el Saime es que el menor debe acudir acompañado por su representante legal durante el proceso de identificación.

En los casos donde no puedan presentarse ambos padres, las autoridades exigen documentación adicional que respalde la representación legal del niño. Los documentos especiales incluyen:

Sentencia de colocación familiar

Autorizaciones emitidas por organismos competentes

Documentos legales vigentes del representante

La cédula de identidad es considerada uno de los documentos fundamentales para niños y adolescentes en Venezuela. Este requisito facilita múltiples gestiones oficiales y permite validar la identidad del menor ante distintas instituciones. Entre los beneficios más importantes destacan:

Acceso a trámites escolares

Gestión de documentos oficiales

Identificación legal dentro del país

Facilidades para futuras solicitudes de pasaporte

Cómo obtener la cita en el sistema Saime

El trámite comienza a través de la plataforma digital del Saime, donde el representante debe registrar los datos personales del menor y escoger la oficina disponible para la atención.

Luego de completar el proceso, el sistema genera una planilla que debe imprimirse y presentarse el día de la cita junto al resto de los recaudos solicitados.

El organismo recomienda verificar previamente los datos cargados para evitar retrasos o inconvenientes durante la jornada de cedulación.

Las autoridades reiteraron que el requisito principal para iniciar el procedimiento es que el niño haya cumplido al menos 9 años, condición indispensable para obtener el documento de identidad venezolano.

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