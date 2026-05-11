Cronograma mayo 2026: fechas y nuevos montos de pago del Ingreso por Guerra Económica

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Se espera que en los próximos días comience el deposito del bono por Ingreso Contra la Guerra Económica correspondiente al mes de mayo.

Esta bonificación especial que complementa el salario de los trabajadores de la administración pública y, además, viene con un ajuste de acuerdo a lo anunciado el 1 de mayo por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

¿Cuándo comenzará el pago del bono de la guerra?

Según las fechas de pagos tradicionales, te presentamos el cronograma extraoficial para la asignación del Ingreso por Guerra Económica.

Trabajadores activos y jubilados con cestaticket: 15 de mayo , cobrarán 200 dólares indexados (aproximadamente 100 mil bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela).

, cobrarán 200 dólares indexados (aproximadamente 100 mil bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela). Personal jubilado de la administración pública que no recibe cestaticket: entre el 18 y 19 de mayo , cobrarán 133 dólares indexados (unos 84 mil bolívares a tasa BCV).

, cobrarán 133 dólares indexados (unos 84 mil bolívares a tasa BCV). Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: 21 de mayo cobrarán 58 dólares indexados (aproximadamente 35 mil bolívares a tasa BCV).

Es importante recalcar que esta es una estimación del monto a depositar, ya que varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV.

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