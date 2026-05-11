Saren acelera los trámites inmobiliarios: requisitos y pasos para el traspaso de vivienda en línea

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El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) informó sobre los pasos para agilizar la compra y venta de viviendas en el país a través de su sistema en línea.

Esta modernización busca que los ciudadanos realicen sus trámites de manera más sencilla y organizada, apoyándose en la tecnología para evitar las largas esperas y los procesos complicados.

Además, al digitalizar parte del proceso, se garantiza que cada operación sea transparente y se ajuste a las leyes actuales, evitando errores o inconvenientes que puedan afectar el patrimonio de las familias venezolanas.

Documentos básicos exigidos por el Saren

Para iniciar el traspaso, los interesados deben contar con una serie de papeles indispensables que incluyen:

Cédula de identidad vigente.

Cédula catastral actualizada del inmueble.

Documento traslativo de propiedad autenticado.

Solvencia de servicios públicos básicos como agua, luz y gas.

Solvencias municipales y requisitos adicionales

El proceso también exige demostrar que la propiedad está al día con sus obligaciones legales y tributarias mediante los siguientes recaudos:

Solvencia de impuestos municipales y del derecho de frente.

Constancia de registro como vivienda principal.

Copia de liberación de hipoteca, en caso de que el inmueble haya estado bajo financiamiento.

Poder notariado, si el trámite lo realiza un tercero autorizado para firmar.

Verificación de obligaciones pendientes

Finalmente, el Saren establece que los notarios deben coordinar directamente con las entidades bancarias para certificar que no existan deudas sobre la propiedad.

Esto garantiza que cualquier carga financiera sea cancelada antes de formalizar el traspaso, asegurando una transferencia limpia y sin compromisos para el nuevo dueño.

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