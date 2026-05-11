Corpoelec activa mantenimiento a red eléctrica de este municipio mirandino: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) realizó una serie de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en la subregión de Barlovento, estado Miranda. Estas labores consistieron en la sustitución de piezas técnicas y la adecuación de tendidos aéreos en los municipios Páez y Andrés Bello, con el objetivo de estabilizar el flujo de energía en la zona.

El despliegue de las cuadrillas técnicas se concentró inicialmente en cuatro circuitos estratégicos: Hospital, San Martín, El Cristo y Raizal. En estos puntos, el personal operativo de la estatal eléctrica procedió a la revisión y cambio de componentes deteriorados para asegurar la continuidad del suministro.

Esta fase de las maniobras impacta directamente en la calidad del servicio recibido por más de 37 mil habitantes de diversas localidades. Entre los sectores atendidos destacan Río Chico, La Popita, Santa Ana, La Florida y Las Mercedes, además de otras comunidades adyacentes que dependen de estos circuitos para sus actividades cotidianas y comerciales.

Adecuaciones técnicas en el circuito Paparo

De forma paralela, los operarios de Corpoelec llevaron a cabo labores de optimización en el circuito Paparo. En esta área específica, se instalaron nuevos seccionadores y aisladores, elementos fundamentales para el aislamiento y la maniobrabilidad de la red ante posibles contingencias. Asimismo, se realizó la adecuación de crucetas y otros herrajes que soportan las líneas de alta y media tensión.

Estas mejoras de infraestructura favorecen a un grupo aproximado de 8 mil usuarios en este sector de Barlovento.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube