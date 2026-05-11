¿Olvidaste la contraseña del Sistema Patria? Pasos para actualizar el teléfono en línea: detalles

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El acceso al sistema patria resulta fundamental para miles de venezolanos que reciben beneficios sociales cada mes.

Por ello, perder la contraseña o el usuario genera dudas sobre la continuidad de estos aportes, pero el portal cuenta con mecanismos oficiales para restablecer los datos de entrada de forma segura.

Los procesos actuales buscan validar la identidad del titular y proteger la información personal mediante pasos sencillos que el usuario puede realizar desde casa o en oficinas autorizadas.

Pasos para restablecer la contraseña

Para obtener una nueva contraseña cuando todavía se tiene acceso al teléfono celular, se deben seguir estas instrucciones:

Entrar a la página oficial del Sistema Patria.

Seleccionar la opción de recuperación de contraseña.

Ingresar el número de cédula y el teléfono celular asociado.

Escribir el código de confirmación que llega por mensaje de texto.

Configurar la nueva palabra de paso con letras y números.

Recuperación sin el teléfono registrado

Si la persona ya no tiene la línea telefónica que vinculó al inicio, el proceso requiere pasos adicionales de validación:

Elegir la opción de registro de número móvil en el portal.

Imprimir la planilla de declaración jurada que genera el sistema.

Asistir a una oficina de registros o notarías con la cédula de identidad.

Validar los nuevos datos de contacto ante el funcionario.

Actualizar el número de teléfono a través de los canales del Banco de Venezuela si se es cliente de esa entidad.

Verificación de usuario y datos

En caso de no recordar el nombre de usuario, el sistema ofrece alternativas directas para retomar la actividad en la cuenta:

Ingresar al portal mediante el número de cédula de identidad en lugar del nombre de usuario.

Actualizar el perfil de forma semestral para evitar cierres de sesión por seguridad.

Usar la aplicación móvil para escanear el código del carnet físico.

Confirmar que el correo electrónico personal sea el correcto para recibir notificaciones de seguridad.

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