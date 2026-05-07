Banesco habilita jornada especial para puntos de venta este viernes: ubicaciones y requisitos

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Banesco y su aliado comercial Nativa ofrecen una nueva oportunidad para que los comerciantes de Caracas y Valencia obtengan equipos de pago modernos.

A través de su cuenta de Instagram, la entidad bancaria informó que la iniciativa permite a los dueños de negocios adquirir sus herramientas de trabajo de forma inmediata y directa en puntos estratégicos.

Los interesados pueden acudir este viernes 8 de mayo a las agencias seleccionadas para actualizar sus sistemas de transacciones.

Agencias disponibles para la jornada

Los equipos están a disposición del público en un horario comprendido entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m. Los puntos de atención en la capital incluyen las sedes de:

Sambil La Candelaria

Sambil Chacao.

Por su parte, los comerciantes de Carabobo pueden asistir a la agencia ubicada en el Sambil Valencia.

Ventajas del equipo Nativa

Estas herramientas de cobro destacan por su rapidez en el procesamiento de datos y la seguridad en cada operación. Los dispositivos aceptan tarjetas de débito y crédito de cualquier banco nacional o internacional.

También permiten el uso de tarjetas de alimentación y tarjetas privadas, lo que amplía las opciones para los clientes.

Respaldo y mantenimiento técnico

El servicio incluye soporte técnico especializado durante todo el año para resolver cualquier falla en los equipos. Los usuarios cuentan con actualizaciones automáticas del sistema para mantener el punto de venta al día.

Además, Banesco ofrece liquidación rápida de los fondos para que el dinero esté disponible en la cuenta del comercio de manera oportuna.

¿Cuáles son los requisitos para la adquisición?

Para obtener el equipo en estas jornadas, el comerciante debe poseer un número de afiliación comercial con Banesco. El proceso busca ser sencillo para que el propietario retire su punto de venta el mismo día.

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