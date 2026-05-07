Tips para ingresar a la Plataforma Patria en caso de fallas: guía rápida

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En los últimos días el Sistema Patria ha visto algunas fallas para su ingreso a través de su página web.

De haber dificultades la alternativa para entrar a la plataforma es descargando la aplicación veMonedero.

Para acceder a esta se debe descargar en Google Play Store.

Después abrirla y registrarse con los datos cargados en el Sistema Patria y posteriormente llegará un código de confirmación al teléfono.

Se debe crear un PIN de cuatro dígitos para entrar.

De esta forma, cuando se este en la aplicación automáticamente el monedero se sincronizará.

En la aplicación se pueden realizar trámites como aceptar los bonos, movilizarlos hacia el banco de su preferencia o incluso pagar los servicios básicos.

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