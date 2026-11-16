El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) habilitó una modalidad digital para solicitar la certificación de pasaportes venezolanos.

Dicho procedimiento se realiza desde su página web oficial y permite obtener una constancia que acredita la autenticidad y vigencia del documento.

¿Cómo solicitar el certificado?

Los ciudadanos deben ingresar a www.saime.gob.ve, dirigirse a trámites en línea y acceder al módulo de gestión de documentos con su número de cédula y contraseña. Luego deben seleccionar la sección de identificación civil y ubicar la opción correspondiente a la certificación de pasaporte.

Antes de confirmar la solicitud, es necesario comprobar que los datos del documento sean correctos, especialmente el número de pasaporte y las fechas de expedición y vencimiento. Posteriormente, el usuario debe elegir una entidad bancaria autorizada y completar el pago.

Una vez finalizado el proceso, los solicitantes pueden consultar el historial de órdenes en la plataforma para descargar la certificación en formato PDF. El archivo contiene la fotografía y la firma digitalizada del titular, además de sus datos personales y filiatorios.

¿Es obligatorio para viajar?

El Saime aclaró que obtener esta certificación es un procedimiento opcional. Por tanto, no representa un requisito obligatorio para viajar al exterior ni para utilizar el pasaporte venezolano.

Las autoridades migratorias de los aeropuertos nacionales tampoco exigen este documento para autorizar la salida del país.

¿Para qué sirve la certificación?

La constancia permite respaldar la autenticidad del pasaporte ante diferentes instituciones y organismos. Entre sus principales utilidades destacan:

Trámites migratorios y legales: acredita la validez del documento ante entidades nacionales o extranjeras.

Solicitudes de visas: puede respaldar la verificación de identidad ante embajadas y consulados.

Gestiones internacionales: sirve como soporte ante instituciones bancarias, educativas y laborales en el exterior.

El certificado también reúne información como nombres y apellidos, fecha y país de nacimiento, sexo, estado civil y número de cédula. Asimismo, incorpora los datos principales del pasaporte:

Número del documento.

Fecha de expedición.

Fecha de vencimiento.

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