Los pensionados y jubilados de Venezuela esperan información sobre el Bono Especial de Fin de Año, luego de que el Gobierno iniciara su distribución para trabajadores públicos activos el viernes 13 de noviembre a través del Sistema Patria.

El beneficio comenzó con una asignación de 67.500 bolívares, equivalentes a 74,04 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Cuánto podrían recibir los pensionados?

Hasta el 16 de noviembre no existe un anuncio oficial que confirme la fecha de entrega de este bono para los adultos mayores. Sin embargo, se espera que este grupo también disfrute del beneficio.

Por otra parte, también circula información extraoficial sobre un posible pago de 150 dólares a tasa BCV, aunque todavía no hay confirmación del monto ni del cronograma.

Pensionados esperan otro beneficio en noviembre

También se prevé que entre el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre comience la asignación del denominado Bono Integral para los pensionados. Este estipendio tendría un valor aproximado de 70 dólares, unos 63.000 bolívares, según los datos difundidos, pero se espera una notificación oficial que precise las condiciones del depósito.

Otros pagos previstos para diciembre

Por otra parte, los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) esperan el depósito correspondiente al mes de diciembre, cuyo monto señalado en la información suministrada es de 130 bolívares. La programación también contempla a los beneficiarios de la Misión 100 % Amor Mayor.

La entrega de los beneficios se realizará de forma directa y progresiva. Los ciudadanos seleccionados recibirán una notificación mediante un mensaje de texto del número 3532 y podrán verificar los movimientos de sus recursos a través de la aplicación veMonedero.

Mientras se conocen nuevos anuncios, los pensionados y jubilados deben estar atentos a las comunicaciones oficiales, especialmente porque los posibles pagos todavía no cuentan con confirmación definitiva.

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