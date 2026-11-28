Este viernes el Instituto Nacional de Transporte Terrestre anunció el cierre vial en el Paseo de los Próceres a partir del sábado 28 de noviembre.

A través de sus canales oficiales el imtt informó sobre la restricción del tránsito y sus horarios.

Cierre vial en Paseo Los Próceres

De acuerdo con la información proporcionada, el cierre se debe a que realizarán el intento de Récord Guiness de la Banda de Marcha más grande del mundo.

Asimismo, señala que el cierre será específicamente en el tramo comprendido desde la Plaza Los Símbolos hasta Los Monolitos.

Horario de cierre vial

En este sentido indica que la restricción del tránsito vehicular entrará en vigencia el sábado 28 de noviembre a partir de las nueve de la mañana y estará activo hasta el domingo 29 a las 9 de la noche.

Motivo por el que el organismo "exhorta a los usuarios a planificar sus rutas con antelación, utilizando vías alternas y a acatar las indicaciones de los funcionarios de seguridad desplegados en la zona, para resguardar el orden y orientar la movilidad".

Intento de Récord Guiness en Los Próceres

La jornada para este intento de récord Guiness iniciará a las 4 de la mañana del domingo 29 de noviembre con la llegada de los participantes al Patio de las Academias, donde recibirán su kit de identificación, alimentación y acreditación.

El intento iniciará a las 3 de la tarde desde Espejo de Agua hasta Los Monolitos, con un trayecto de 450 metros y tendrán su primera presentación musical y coreográfica, luego una interpretación en el sitio a solicitud de la organización.

Cabe destacar que al menos 150 supervisores estarán desplegados en Paseo Los Próceres para la verificación del intento de récord Guinness.

Luego de que estos supervisores realicen su trabajo, los participantes interpretarán dos temas adicionales y posteriormente se espera la acreditación del récord.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube