Dunkin' regala un Donut Clásico durante tres viernes consecutivos a los miembros de Dunkin' Rewards que compren cualquier bebida en locales participantes, a partir de este 27 de noviembre. La promoción coincide con el lanzamiento de su línea navideña Donutcracker, inspirada en un cascanueces con la identidad de la marca.

Según La Opinión, para reclamar la dona sin costo, los clientes deben estar inscritos en Dunkin' Rewards —mediante el sitio web o la aplicación móvil— y comprar cualquier bebida en tiendas participantes. Las jornadas aplican el viernes 27 de noviembre, el viernes 4 de diciembre y el viernes 11 de diciembre.

¿Qué incluye la colección navideña Donutcracker de Dunkin'?

• Bolso Donutcracker ($50): Diseño blanco con detalles en rosa y el nombre de la línea bordado al frente.

• Gorra Donutcracker Dad Hat ($28): Modelo beige con el nombre de la colección bordado en la parte frontal.

• Adorno acrílico Donutcracker ($18): Figura de cascanueces con etiqueta dorada en relieve de Dunkin'.

• Artículos en tienda desde inicios de diciembre ($12,99 a $34,99): Vasos, adornos y tazas coleccionables sujetos a disponibilidad en locales participantes.

La línea en línea abre desde este viernes 27 de noviembre a las 12:00 p. m., hora del Este, con existencias limitadas.

Registrarse en la app antes de ordenar y verificar el inventario de cada local evita contratiempos al canjear la promoción o comprar los artículos de temporada.

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