Tras los días dedicados al consumo como el Black Friday y el Cyber Monday, el calendario filantrópico marca el inicio de una nueva jornada global de solidaridad este martes 1 de diciembre, lo que impulsa el interés por las donaciones en GivingTuesday en EEUU.

Creada en 2012 en Nueva York y consolidada hoy como una entidad sin fines de lucro independiente que ha canalizado 22.500 millones de dólares hasta la fecha, esta iniciativa invita a destinar recursos o tiempo a causas sociales. Sin embargo, ante la multiplicidad de campañas activas, especialistas en evaluación filantrópica advierten sobre la necesidad de verificar la legitimidad e impacto de cada institución antes de transferir fondos.

Pasos para seleccionar una causa y auditar su transparencia

Según explicó Michael Thatcher, director ejecutivo de Charity Navigator —la mayor evaluadora independiente de organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos, con más de 250.000 instituciones analizadas—, el proceso de selección debe comenzar por identificar un área personal de interés y acotar su alcance específico.

Por ejemplo, dentro de una causa amplia como la lucha contra el cáncer, el donante puede optar por financiar programas de apoyo directo al tratamiento de pacientes o destinar fondos a la investigación científica.

Una vez delimitado el objetivo, los especialistas recomiendan consultar plataformas de auditoría como Charity Navigator, que examina 49 indicadores distintos y califica a cada organización en una escala de cero a cuatro estrellas. Estas evaluaciones permiten comprobar:

Salud financiera y gestión: Cómo administra la institución su presupuesto y qué porcentaje destina directamente a sus programas frente a gastos administrativos.

Cómo administra la institución su presupuesto y qué porcentaje destina directamente a sus programas frente a gastos administrativos. Impacto comprobable: Si la entidad cumple efectivamente con los resultados que promete en su misión y mantiene prácticas transparentes de rendición de cuentas.

Prevención de enlaces fraudulentos y opciones de voluntariado

Thatcher alertó que durante el cierre de año los algoritmos publicitarios y las redes sociales multiplican los anuncios personalizados de recaudación, por lo que no todos los enlaces que reciben los usuarios corresponden a entidades válidas o registradas. Por ello, aconseja evitar donaciones impulsivas a través de vínculos no verificados y acceder directamente a los portales oficiales de las organizaciones auditadas.

Para quienes no cuentan con margen presupuestario para aportar dinero este 1 de diciembre, el ejecutivo destacó que el voluntariado presencial o comunitario constituye una alternativa directa de participación, ya que permite colaborar con el tiempo propio junto a las personas beneficiarias y los equipos operativos de cada entidad.

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