La startup tecnológica Seventy Seven anunció oficialmente el despliegue en Venezuela de su ecosistema de estaciones inteligentes automatizadas destinadas a la desinfección, lavado, secado y perfumado de cascos de motocicletas, una solución de autoservicio diseñada para atender la higiene y salud preventiva en el principal medio de transporte urbano y comercial del país.

Más allá del equipamiento físico, el eje diferenciador de la propuesta radica en su software propietario de gestión integral, que permite geolocalizar cada tótem para los conductores, activar campañas de fidelización y recompensas, procesar pagos digitales, controlar el inventario de insumos y supervisar métricas de operación y videovigilancia en tiempo real.

"No solo estamos introduciendo una máquina en el mercado; estamos creando una red inteligente de salud preventiva y tecnología aplicada a la movilidad urbana. Nuestro software convierte cada estación en un activo digital rentable y fácil de escalar en toda la región", afirmó el CEO de Seventy Seven, Jackson Amesty.

Proyección regional y modelo de inversión

Respaldada como representante exclusiva de fábrica para Argentina y otros mercados de Latinoamérica, Seventy Seven posiciona a Venezuela como su centro de operaciones y plataforma de expansión continental, sustentando su crecimiento en dos pilares comerciales:

Captación de Capital Privado Externo (CPE): La firma estructuró un esquema que permite a inversionistas participar en el despliegue de estaciones en puntos de alto tráfico —como centros comerciales, estaciones de servicio, estacionamientos y zonas empresariales—, otorgando a los comercios anfitriones participación en los ingresos ( revenue sharing ) y mayor afluencia de clientes.

Alianzas con flotas y delivery: El modelo apunta a convenios directos con plataformas de reparto (delivery), líneas de mototaxis y redes de transporte de pasajeros, ofreciendo estándares verificables de sanitización y eliminación de malos olores tanto para conductores como para usuarios.

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