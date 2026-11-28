Este viernes, el Metro de Caracas informó que activarán una Vía Única Temporal en varias estaciones de la Línea 1 del sistema.
A través de sus canales oficiales el sistema Metro, indicó que la Vía Única Temporal será activada a partir de este mismo viernes 27 de noviembre.
Vía Única Temporal en la Línea 1 del Metro
De acuerdo con la información proporcionada, "se le informa a nuestros usuarios que motivado trabajos en la vía férrea, se estará implementando una Vía Única Temporal (VUT)".
Asimismo, señala que la VUT será implementada "entre las estaciones Agua Salud-La Hoyada, a partir de las 10:00pm de hoy 27nov hasta las 10:00am de este sábado 28 nov 2026".
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