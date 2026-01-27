Clientes del Banco del Tesoro reportan aprobación de cuenta en divisas: esto se sabe hasta ahora

Suscríbete a nuestros canales

Diversos usuarios del Banco del Tesoro a través de sus redes sociales reportaron este lunes la habilitación automática de sus cuentas electrónicas en divisas.

Desde diferentes cuentas como X, Telegram e Instagram, los clientes destacaron la activación de manera automática de la cuenta; sin embargo, hasta el momento no se han dado mayores detalles y de momento el banco no lo ha anunciado oficialmente.

Mientras tanto, el Banco del Tesoro se une al grupo de bancos que han anunciado estas aperturas de cuentas electrónicas en divisa en las últimas semanas.

¿Cómo funciona el menudeo en cuentas venezolanas?

Una vez que el cliente ingrese a su banca en línea o aplicación móvil con su usuario y contraseña, en la mayoría de bancos se debe ubicar el módulo destinado a las operaciones cambiarias o de divisas. Dentro de este apartado, se mareca la casilla de "Compra".

El sistema solicitará elegir la cuenta de origen, que es donde posea sus bolívares, y la cuenta de destino, que corresponde a la cuenta en moneda extranjera (dólares o euros). Luego, se introduce el monto exacto que se desee adquirir.

Antes de finalizar, es necesario leer y aceptar la declaración jurada sobre el origen y destino lícito de los fondos. Finalmente, tras verificar que todos los datos sean correctos, se confirma la operación y los fondos se verán reflejados de manera inmediata en el saldo de divisas, descontándose simultáneamente el equivalente en bolívares y la comisión bancaria de la cuenta corriente o de ahorros.

