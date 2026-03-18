Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este jueves 19 de marzo

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El próximo jueves 19 de marzo de 2026, se llevará a cabo un operativo de entrega de alimentos gratuitos en la localidad de Avon Park, Florida.

La actividad, programada para iniciar a las 9:30 a. m. y finalizar a las 11:00 a. m. (o hasta agotar existencias), tiene como objetivo proveer suministros básicos a las familias de la zona a través de un sistema de distribución presencial.

Detalles del evento y ubicación GPS

La jornada es organizada por la organización Hands for Homeless y cuenta con el patrocinio de United Way.

El punto exacto de distribución para ingresar en dispositivos de navegación GPS es: 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825.

Instrucciones para asistentes en vehículo

Si usted se desplaza desde el norte (Sebring/Lake Placid), conduzca por la US-27 N hacia Avon Park. Gira a la derecha en W Main St y luego a la izquierda en N Butler Ave. El destino estará a tu derecha.

Si usted se desplaza desde el sur (Frostproof): siga por la US-27 S. Gira a la izquierda en W Main St y luego a la izquierda nuevamente en N Butler Ave.

Debe asegurarse de tener la maleta o el maletero del vehículo completamente desocupado antes de llegar al sitio. Esto facilita que los voluntarios depositen las cajas de víveres de manera rápida, minimizando el contacto físico y agilizando la fila de vehículos.

Se recomienda mantener las ventanas cerradas y seguir las indicaciones del personal de logística en el área de estacionamiento.

Logística para usuarios de transporte público

Quienes utilicen el sistema de autobuses para llegar a la actividad deben considerar las siguientes rutas y transbordos:

Ruta recomendada: Utilizar la línea de autobús local que transite por la US-27 y realizar el trasbordo hacia las rutas que conectan con Main St o directamente hacia Butler Ave.

Caminata: Una vez que descienda del autobús en la parada más cercana (generalmente a pocas cuadras en Main St), deberá caminar un trecho de aproximadamente 5 a 10 minutos hasta la dirección señalada.

Equipaje: Debido al peso de los insumos entregados, es obligatorio que los peatones lleven un carrito con ruedas, una maleta resistente o cualquier dispositivo de carga manual para poder transportar los enseres de regreso a sus hogares.

Recomendaciones generales para los beneficiarios

Se sugiere a los interesados llegar al lugar con al menos 30 minutos de antelación a la hora de inicio (9:00 a. m.) para asegurar un turno en la fila. Es importante llevar una identificación vigente y, en caso de condiciones climáticas adversas, contar con protección para el sol o la lluvia, ya que la espera se realiza a la intemperie. Los suministros se entregarán por orden de llegada hasta que se complete la cuota establecida para el día.

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