Compra de cauchos incluye montura y balanceo: conozca los precios

Cambiar los cauchos al carro es importante para que tenga agarre y para mejorar el frenado. Con la compra de los neumáticos, las caucheras hacen un combo que incluye el valor del servicio de balanceo y la válvula.

La cauchera RPM, ubicada en Propatria, vende cauchos para carros pequeños en rin 15 y rin 14, en las marcas Aplus y Avilea por $ 100 cada uno, en la marca Kapse por $ 95 de rin 15 y por $ 75 de rin 14; cada caucho. Montar los cuatro cauchos para un carro pequeño oscila entre $ 300 y $ 400.

Los cauchos para una camioneta rin 16, cuestan entre $ 100 y $ 135 cada uno, y rin 17 entre $ 120 y $ 140 la unidad. Cambiar los cuatro neumáticos rin 16 cuesta entre $ 400 y $ 540, y en rin 17, entre $ 480 y $ 560.

Kapsen y Avilea son las marcas más económicas, son chinas y triple A. La vendedora Arianni Torres precisó: "Con la compra de los cauchos, la montura, el balanceo y la válvula son gratis, como parte de la promoción”.

El representante de Servicauchos Maravilla, Luis Gómez, detalló que un caucho para un carro pequeño, rin 14, como por ejemplo un Aveo, puede costar $ 60,16; cambiar los cuatro cauchos vale $ 240,64. Para carro pequeño, la empresa ubicada en Puente Hierro, ofrece las marcas Continental, General y Michelín (importados).

Un caucho para una camioneta rin 16, vale $ 163,23 en las marcas Khumo, Continental o General. Los cuatro cauchos cuestan en promedio $ 652,92.

Con la compra de cauchos el balanceo, montura y rotación son gratis

Gómez indicó: "El costo de la montura de los cauchos, el balanceo, rotación y la válvula nueva; se incluye en el costo de compra de los neumáticos; es un combo de servicio que tenemos”.

La alineación se paga aparte, para carro pequeño vale $ 20,07 y para una camioneta por $ 40,11.

Respecto a cada cuánto tiempo se debe cambiar los cauchos, señaló que es variable y depende de muchos factores. “Vendemos cauchos de gama alta y damos garantía de que no se saldrá la banda de rodamiento o un pedazo al caucho, ni se abombe”.

¿Cada cuánto tiempo debe hacerse alineación, balanceo y rotación?

Si cada 8.000 Km el conductor le hace al carro alineación, rotación y balanceo; los cauchos pueden durar mucho tiempo.

El asesor de ventas de La Chispa del Caucho, en La Yaguara, Yorman Cedeño, indicó que un caucho rin 13 para carro pequeño cuesta $ 60; los cuatro por $ 240 en marca Winfar; para una camioneta rin 15, el caucho Kapsen vale $ 120, los cuatro por $ 480.

“La compra de cauchos incluye el servicio de montura y balanceo. Si el cliente trae los cauchos, por carro pequeño el servicio vale $ 30 a tasa BCV, y por camioneta de $ 40 a $ 50”, dijo.

Expresó que el plazo de tiempo para cambiar los cauchos depende del cliente y de la calidad del caucho. “Cada 10.000 km hay rotar y ver la presión del aire”, dijo.

El dueño de Distribuidora Reloi Bella Vista, José Rodríguez, indicó que el negocio ofrece cauchos rin 13 por $ 48,97; cambiar los cuatro cuestan $ 195,88 sin IVA; los neumáticos rin 14 por $ 55,96, los cuatro por $ 223,84 sin IVA.

La compra de los cauchos incluye la montura, balanceo y válvulas; y en promoción, la alineación. La montura y balanceo para carro pequeño vale $ 30 y para camioneta por $ 40, dijo.

“El caucho tiene una vida útil de cinco años. Cada uno viene con una garantía de 20.000 km a 50.000 km, según la marca. Para prolongar su vida útil recomiendo rotarlos cada 5.000 km”, afirmó.

