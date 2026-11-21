El Banco Mercantil anunció nuevas promociones para los usuarios de su Tarjeta de Débito Mastercard, mediante alianzas con diferentes comercios y plataformas de servicios.

Los beneficios incluyen descuentos, cupones y meses gratuitos en opciones de delivery, transporte, ópticas y productos para mascotas, con fechas de vigencia hasta diciembre.

¿Cuáles son los comercios aliados?

Entre las promociones destaca Yummy Delivery, que ofrece un cupón equivalente al 10% del monto pagado por cada orden, con un límite de 5 dólares o su equivalente en bolívares a tasa BCV.

Una oferta similar presenta Yummy Rides, donde los usuarios reciben un cupón del 10% para una próxima compra, con el mismo monto máximo y sin incluir propinas, créditos ni otros cupones.

Por su parte, quienes adquieran la membresía Yummy Prime mediante su aplicación podrán disfrutar de tres meses gratuitos. Estas tres promociones estarán disponibles hasta el 13 de diciembre, según las condiciones anunciadas.

Descuentos en ópticas y productos para mascotas

Las alianzas también incluyen beneficios para otras categorías de consumo. Óptica Caroní ofrece hasta 25% de descuento en monturas con cristales o lentes de sol, mientras que Duwu Pet Club entrega un cupón del 10% del monto pagado por las compras realizadas en su plataforma, con un máximo de 5 dólares o su equivalente en bolívares a tasa BCV.

Las fechas de finalización son diferentes para cada establecimiento:

Óptica Caroní: hasta el 21 de diciembre de 2026.

Duwu Pet Club: hasta el 15 de diciembre de 2026.

Yummy Delivery, Yummy Rides y Yummy Prime: hasta el 13 de diciembre de 2026.

¿Cómo acceder a las promociones?

Para aprovechar estos beneficios, los clientes deben utilizar su Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil en las operaciones correspondientes y cumplir con los requisitos establecidos por cada comercio.

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