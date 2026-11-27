Autoridades del municipio El Hatillo anunciaron la actualización de la plataforma digital para el pago de los impuestos en la entidad caraqueña. Se trata de dos nuevas formas de pago vía digital, que a criterio de las autoridades, agilizan los trámites y reducen la burocracia.

La máxima autoridad municipal de El Hatillo, Fernando Melena, indicó que su plataforma digital incorporó dos métodos de cobro directo e instantáneo: punto de venta virtual (Vpos): herramienta interactiva que procesa el débito al momento de realizar la transacción y el Botón de Pago: alternativa web segura que debita el monto automáticamente al reportar la operación, acelerando la emisión de solvencias.

Paso a paso para pagar en línea. 1. Ingresar a la Oficina Virtual del SUHAT e iniciar sesión. 2. Ir a la sección Histórico de Planillas. 3. Hacer clic en el ícono verde y elegir entre el Botón de Pago o el sistema Vpos. 4. Confirmar la operación y descargar de inmediato el comprobante en formato PDF.

Más allá de ahorrar tiempo, el cumplimiento tributario impulsa el desarrollo y mantenimiento continuo del municipio. “Cada vez que un hatillano paga sus tributos, lo retornamos en mejores servicios públicos, más seguridad, mejor atención en el ambulatorio Jesús Reggeti y en el mantenimiento integral de El Hatillo”, recalcó el mandatario local.

Finalmente, Melena invitó a propietarios e inquilinos a utilizar estos portales para ponerse al día en cuestión de minutos: “En El Hatillo, cada aporte se transforma en realidad. Seguiremos trabajando por la calidad de vida de todos actuando en equipo: ciudadanos responsables y una administración que invierte con transparencia y eficiencia”.

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