Conozca las tarjetas venezolanas que pueden ser usadas en el exterior: tips para solicitarlas

En Venezuela, diversos bancos ofrecen tarjetas de débito y prepagadas que permiten realizar consumos en el exterior (puntos de venta físicos y plataformas digitales) utilizando saldos en cuentas de divisas de libre convertibilidad.
Tarjetas Disponibles para Uso Internacional.
- Banco de Venezuela (BDV):
- Mastercard Debit Standard: Tarjeta física que permite pagos internacionales tras configurar la "cuenta respaldo" en divisas desde el portal web.
- Tarjeta Internacional Virtual: Disponible en la BDVApp, ideal para servicios de suscripción y e-commerce (Amazon, Netflix, PayPal).
- Bancamiga: Ofrece tarjetas Mastercard que son ampliamente utilizadas para compras fuera del país, aunque con límites diarios que pueden ser reducidos.
- Banco Nacional de Crédito (BNC): Su tarjeta en moneda extranjera permite consumos en puntos de venta y portales web internacionales.
- Banesco: Dispone de tarjetas prepagadas internacionales que se gestionan a través del portal de solicitudes del banco.
- BBVA Provincial: Cuenta con una Tarjeta Internacional Prepagada específica para pagos globales.
- Otras opciones: Bancos como 100% Banco (Mastercard Debit Contactless), BanCaribe y Banco Exterior también ofrecen instrumentos para este fin.
Tips y Requisitos para solicitarlas.
Para obtener y usar estas tarjetas efectivamente, considera lo siguiente:
- Apertura de Cuenta en Divisas: Es el requisito fundamental. En la mayoría de los bancos, como el Banco de Venezuela, puedes abrirla digitalmente desde su plataforma en línea.
- Gestión Digital: En el caso del BDV, la tarjeta virtual se asigna automáticamente según el récord transaccional o al adquirir divisas por menudeo en la app.
- Configuración de Seguridad: Antes de viajar o comprar en línea, debes activar manualmente la opción de "Consumos por Internet" o "Consumos Internacionales" en la banca móvil o web.
- Carga de Saldo: El saldo se alimenta mediante el mercado de menudeo (compra de divisas al banco) o depósitos de efectivo en taquilla.
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