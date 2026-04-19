Conozca las tarjetas venezolanas que pueden ser usadas en el exterior: tips para solicitarlas

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En Venezuela, diversos bancos ofrecen tarjetas de débito y prepagadas que permiten realizar consumos en el exterior (puntos de venta físicos y plataformas digitales) utilizando saldos en cuentas de divisas de libre convertibilidad.

Tarjetas Disponibles para Uso Internacional.

Banco de Venezuela (BDV) : Mastercard Debit Standard : Tarjeta física que permite pagos internacionales tras configurar la "cuenta respaldo" en divisas desde el portal web. Tarjeta Internacional Virtual : Disponible en la BDVApp, ideal para servicios de suscripción y e-commerce (Amazon, Netflix, PayPal).

: Bancamiga : Ofrece tarjetas Mastercard que son ampliamente utilizadas para compras fuera del país, aunque con límites diarios que pueden ser reducidos.

: Ofrece tarjetas Mastercard que son ampliamente utilizadas para compras fuera del país, aunque con límites diarios que pueden ser reducidos. Banco Nacional de Crédito (BNC) : Su tarjeta en moneda extranjera permite consumos en puntos de venta y portales web internacionales.

: Su tarjeta en moneda extranjera permite consumos en puntos de venta y portales web internacionales. Banesco : Dispone de tarjetas prepagadas internacionales que se gestionan a través del portal de solicitudes del banco.

: Dispone de tarjetas prepagadas internacionales que se gestionan a través del portal de solicitudes del banco. BBVA Provincial : Cuenta con una Tarjeta Internacional Prepagada específica para pagos globales.

: Cuenta con una específica para pagos globales. Otras opciones: Bancos como 100% Banco (Mastercard Debit Contactless), BanCaribe y Banco Exterior también ofrecen instrumentos para este fin.

Tips y Requisitos para solicitarlas.

Para obtener y usar estas tarjetas efectivamente, considera lo siguiente:

Apertura de Cuenta en Divisas: Es el requisito fundamental. En la mayoría de los bancos, como el Banco de Venezuela, puedes abrirla digitalmente desde su plataforma en línea. Gestión Digital: En el caso del BDV, la tarjeta virtual se asigna automáticamente según el récord transaccional o al adquirir divisas por menudeo en la app. Configuración de Seguridad: Antes de viajar o comprar en línea, debes activar manualmente la opción de "Consumos por Internet" o "Consumos Internacionales" en la banca móvil o web. Carga de Saldo: El saldo se alimenta mediante el mercado de menudeo (compra de divisas al banco) o depósitos de efectivo en taquilla.

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