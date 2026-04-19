Tarjetas

Conozca las tarjetas venezolanas que pueden ser usadas en el exterior: tips para solicitarlas

Por Yasmely Saltos
Sabado, 18 de abril de 2026 a las 08:30 pm
Conozca las tarjetas venezolanas que pueden ser usadas en el exterior: tips para solicitarlas

En Venezuela, diversos bancos ofrecen tarjetas de débito y prepagadas que permiten realizar consumos en el exterior (puntos de venta físicos y plataformas digitales) utilizando saldos en cuentas de divisas de libre convertibilidad. 

Tarjetas Disponibles para Uso Internacional. 

  • Banco de Venezuela (BDV):
    • Mastercard Debit Standard: Tarjeta física que permite pagos internacionales tras configurar la "cuenta respaldo" en divisas desde el portal web.
    • Tarjeta Internacional Virtual: Disponible en la BDVApp, ideal para servicios de suscripción y e-commerce (Amazon, Netflix, PayPal).
  • Bancamiga: Ofrece tarjetas Mastercard que son ampliamente utilizadas para compras fuera del país, aunque con límites diarios que pueden ser reducidos.
  • Banco Nacional de Crédito (BNC): Su tarjeta en moneda extranjera permite consumos en puntos de venta y portales web internacionales.
  • Banesco: Dispone de tarjetas prepagadas internacionales que se gestionan a través del portal de solicitudes del banco.
  • BBVA Provincial: Cuenta con una Tarjeta Internacional Prepagada específica para pagos globales.
  • Otras opciones: Bancos como 100% Banco (Mastercard Debit Contactless), BanCaribe y Banco Exterior también ofrecen instrumentos para este fin.

Tips y Requisitos para solicitarlas.

Para obtener y usar estas tarjetas efectivamente, considera lo siguiente:

  1. Apertura de Cuenta en Divisas: Es el requisito fundamental. En la mayoría de los bancos, como el Banco de Venezuela, puedes abrirla digitalmente desde su plataforma en línea.
  2. Gestión Digital: En el caso del BDV, la tarjeta virtual se asigna automáticamente según el récord transaccional o al adquirir divisas por menudeo en la app.
  3. Configuración de Seguridad: Antes de viajar o comprar en línea, debes activar manualmente la opción de "Consumos por Internet" o "Consumos Internacionales" en la banca móvil o web.
  4. Carga de Saldo: El saldo se alimenta mediante el mercado de menudeo (compra de divisas al banco) o depósitos de efectivo en taquilla.

Visita nuestras secciones: Servicios 

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América