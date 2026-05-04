¿Cuándo? Reconocido centro comercial de Caracas lanza la Gran Feria del Celular con Cashea

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El centro de Caracas se llena de innovación con la "Gran Feria del Celular", un evento donde la tecnología de punta y las facilidades de pago son los protagonistas para celebrar de forma anticipada el Día de las Madres.

Gracias a la alianza entre tiendas líderes como Imgeve y Zonatech, junto a la plataforma Cashea, los caraqueños podrán renovar sus dispositivos con condiciones exclusivas.

La Gran Feria del Celular llega a Caracas: ofrecen financiamientos con Cashea

La actividad tendrá lugar los días 8 y 9 de mayo a partir de las 9:00 de la mañana en el Centro Comercial Metrocenter, ubicado en Capitolio, municipio Libertador de Caracas.

Entre las ofertas más atractivas se encuentra el Samsung S26 Ultra, que puede ser adquirido con apenas un 20% de inicial. Asimismo, modelos de Xiaomi, como el nuevo Redmi A7 Pro, están disponibles bajo esta modalidad de pago financiado.

Además, la tecnología se fusionará con el mundo del entretenimiento y el gaming.

Durante estos dos días, los icónicos personajes Sonic y Amy Rose, tomarán el control del stand de Factory Tech.

Por lo que, asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con ellos y explorar las novedades tecnológicas del evento.

Para ello, Factory Tech tiene preparado un despliegue técnico para los amantes de los videojuegos y la productividad:

Podrás probar tu destreza en simuladores gamer de alta fidelidad.

Estarán disponibles los mejores montajes para que los usuarios prueben el rendimiento de laptops y PC de última generación.

Además de los celulares más buscados, la feria ofrecerá opciones en computación para quienes buscan el regalo ideal para mamá.

De igual modo, durante los dos días de feria los usuarios podrán participar en sorteos masivos. El premio mayor es una moto eléctrica, pero también se estarán sobre la mesa televisores, cornetas y teléfonos inteligentes de las marcas patrocinantes.

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